Ceylanpınar'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
1 saat önce
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:20 Kaynak: İHA
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Tüm yurtta etkili olan sağanak yağış Ceylanpınar ilçesinde de etkisini göstermeye başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe halkı, yağıştan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Yağışın bu yıl beklenenden daha erken başladığını ifade eden Sefer Özdoğan "Beklediğimiz yağışlar bu yıl erken başladı. Rabbimize şükürler olsun bu yıl ilçemizde görülen sağanak yağış yüzümüzü güldürdü." şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA
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