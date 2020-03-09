Ceylanpınar'da şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika
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Ceylanpınar'da şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

6 saat önce

Ceylanpınar ilçesinde şehit ve gaziler, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Ceylanpınar'da şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi, System.String[]

Ceylanpınar ilçesinde şehit ve gaziler, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve artık hem sahada hem de masada gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Dokuzuncu yılına giren Suriye'deki iç savaşın vekalet savaşlarına dönüştüğünü belirten Özşavlı, "İster istemez bu savaşın etkisi ülkemize yansıdı. En çok da sınır il ve ilçelerimize yansıdı. Şehitlerimiz oldu, buralara roketler düştü. İlk andan itibaren devletimiz bütün birimleri ile vatandaşımızın yanında oldu. Teröristleri sınır ötesinde temizlemek için anında müdahale edildi." dedi.

Şehit aileleri ve gaziler adına söz alan İsmail Demir de düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve milletvekili Özşavlı'ya teşekkür etti.

Milletvekili, Ceylanpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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