Ceylanpınar'da sela okundu
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Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı
Ceylanpınar
Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.
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