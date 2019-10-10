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Ceylanpınar'da sela okundu

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.

Barış Pınarı Harekatı

Ceylanpınar

Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.

Ceylanpınar'da sela okundu

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: AA
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