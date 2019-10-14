Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı
Son Dakika Genel Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

1 saat önce

Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldıŞANLIURFA – Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonların devam ettiği Rasulyan'dan teröristler bir gün içinde Ceylanpınar'a 70 roket ve havan mermisi attı.

Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

ŞANLIURFA – Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonların devam ettiği Rasulyan'dan teröristler bir gün içinde Ceylanpınar'a 70 roket ve havan mermisi attı. Bir çok ev ve işyeri zarar görürken, ilçe merkezinde sık sık 'Dışarıya çıkmayın' anonsları yapılıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar'ın sınırında yer alan Rasulayn'da meskun mahal operasyonları devam ediyor. Resülayn'ın batısında bulunan ve Ceylanpınar merkezinde yer alan bölgede sık sık çatışma sesleri yükseliyor. Zaman zaman mermiler ilçe merkezine düşüyor.

Terör örgütü üyeleri bugün sivillerin üzerine adeta havan ve roket mermisi yağdırdı. Ceylanpınar ilçesine 70 havan ve roket mermisi düştü. Ev ve işyerlerinde hasarlar oluştu. Kent merkezinde bir çok noktaya teröristlerin attığı mermiler de isabet ediyor. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara sık sık, 'Dışarıya çıkmayın' uyarısı yapılıyor. Öte yandan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sık sık devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi
ABD basını: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir Azerbaycanlı gençlerden Türkiye'ye anlamlı Barış Pınarı mesajı Avrupa'da harekat rahatsızlığı! Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 01:26:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]