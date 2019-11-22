Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor
Son Dakika Genel Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor - Son Dakika

Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor

6 saat önce

Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor

Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor

Ceylanpınar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]