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Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor
6 saat önce
Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Ceylanpınar'da Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor
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