Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu

Ceylanpınar'da Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı.

Ceylanpınar'da Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı. Obruklara akan sular yeraltı sularına karışmaya başladı.

Son 26 yılın en yoğun yağışını alan Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn ilçesine aktı. Yağan yağışlar Rasulayn kentinde dev obruklar oluşturdu. Dere suları obruklara akarak yer altı suyuna karışmaya devam ediyor. Rasulayn kentinde yoğun yağışların görülmesi ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:47 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, Ceylanpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]