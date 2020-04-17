Ceylanpınar'da tedbir ve izolasyon kararlılıkla sürdürülüyor - Son Dakika

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, evlerinde bulunan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece gündüz sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ceylanpınar genelinde çalmadık kapı bırakmıyor.



Dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli aylıkları, yardım ödemeleri, banka işlemleri, fatura yatırma ve alışveriş gibi işlerini yapan Vefa Sosyal Destek Grupları, ailelerin gıda, temizlik malzemesi ve maske taleplerini de karşılanmaya devam ediyor.



Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından organize edilen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri titizlikle uygulayan birimlerde polis, bekçi, jandarma, sağlık çalışanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü personeli görev alıyor.



Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı Ceylanpınar'da, ilçeye giriş yapan tüm araçlardaki vatandaşlar kontrolden geçiriliyor. İlçeye giren vatandaşların ateş ölçümü, araç içindeki sosyal mesafe denetimi, maske kullanımı gibi tedbirleri denetleyen ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.



Ceylanpınar Belediyesinin de hijyen çalışmaları, zabıta denetimleri, maske dağıtımları yaptığı ilçede, vatandaşlar büyük oranda alınan tedbirlere riayet ediyor. - ŞANLIURFA