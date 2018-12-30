Ceylanpınar'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:49 Kaynak: İHA
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