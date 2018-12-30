Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Ceylanpınar'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınar'da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, 3. Sayfa
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