Ceylanpınar'da terör operasyonu: 4 gözlatı
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ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ŞANLIURFA
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