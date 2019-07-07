Ceylanpınar'da terör operasyonu: 4 gözlatı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Siber Kuş/İHA)
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