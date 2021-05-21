ŞANLIURFA CEYLANPINAR'DA 'TOZ BULUTU' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf ise çareyi iş yerlerini kapatmakta buldu.

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