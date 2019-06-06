Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

42 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Viranşehir-Kızıltepe- Akçakale yol kavşağında meydana geldi. İlçede Yılmaz ailesinin taziyesine gelen 5 kişilik aile, Kızıltepe yol ayrımından Ceylanpınar'a giriş yapmak isterken Viranşehir istikametinden gelen ve içerisinde 3 kişilik Turgay ailesinin olduğu araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Menci A. (56), Habib T., Necat T., Baki T., Mehmet Ali A. (37), İsa A., Mehmet A. (65) ve Adnan T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Adnan T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Güncel
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