Ceylanpınar'da Üretim Hedefi 18 Bin Ton - Son Dakika

Türkiye'nin alanında en büyük çiftliği Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeği için toplam üretim hedefi belirlendi. Yaklaşık 63 bin dönüme ekilen ayçiçeğinden 18 bin ton ürün bekleniyor. Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeği için toplam üretim hedefi belirlendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmede bu yıl 18 bin ton ayçiçeği üretimi bekleniyor.

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak geçen yıl 55 bin dönüm alanda üretimini yaptıkları ayçiçeğinin bu yıl 63 bin dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özellikle ekimini yaptıkları ayçiçeğinin yağ endüstrisi için çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Bu yıl üretimini yapacağımız 63 bin dönüm ayçiçeğinden 18 bin ton ürün beklemekteyiz. Geçen yıl dönüme 250 kilogram ürün aldık, bu yıl 300 kilogram verim beklemekteyiz. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeği ekiliş alanlarını 100 bin dönüm alana çıkarmayı planlamaktayız. Ürünün Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışını tüm sanayicilerimize duyurarak yapıyoruz. Sanayicilerimiz yurt dışından almak yerine bizim ürünümüzü tercih ediyorlar. Ürünümüz yerli ürün olduğu için büyük rağbet görmektedir. İhale yoluyla yapılan satışa Gaziantep, Adana, Çorum hatta Trakya illerindeki sanayicilerimiz katılmaktadır. Bu anlamda talep çok fazla. " ifadelerini kullandı.

Altıparmak, güzlük hububat ekiminin yanında arazilerin tüm yıl kullanılması amacıyla yazlık yağ bitkileri ekimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi. "Ayçiçeği hem ülkemizin yağ ihtiyacının karşılanmasında hem de yağı çıkarıldıktan sonra küspesiyle de hayvancılığın yem ihtiyacında kullanılmaktadır. Her yıl aynı tarlada üst üste aynı ürün yetiştirmektense ot ile mücadelede daha faydalı olduğu için münavebe amaçlı ekimini gerçekleştirmekteyiz. " dedi.

Alanında, Türkiye'nin en büyük çiftliği, unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 1 milyon 663 bin 862 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütülüyor. Yaklaşık 636 bin dekar alan bitkisel üretime ayrılmış durumda. Şanlıurfa Ceylanpınar ayçiçeği günebakan üretim