Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.



Ceylanpınar'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Aşağı Doruklu Mahallesi'nde bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı. Yıkılan barınaklarda enkaz altında kalan 18 küçükbaş telef oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, ev ve barınaklara dolan suları tahliye etti.



- Şanlıurfa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz

Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi