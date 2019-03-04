Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu

Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.

Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.

Ceylanpınar'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Aşağı Doruklu Mahallesi'nde bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı. Yıkılan barınaklarda enkaz altında kalan 18 küçükbaş telef oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, ev ve barınaklara dolan suları tahliye etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Güncel
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