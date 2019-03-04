Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu

Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.

Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.

Ceylanpınar'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Aşağı Doruklu Mahallesi'nde bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı. Yıkılan barınaklarda enkaz altında kalan 18 küçükbaş telef oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, ev ve barınaklara dolan suları tahliye etti. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:33 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Yağışlar Barınakları Yıktı, 18 Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]