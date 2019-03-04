Ceylanpınar'da Yağışlarda 20 Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkılırken, küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkılırken, küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Doruklu kırsal Mahallesi'nde bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı. Yıkılan ahırların altında kalan 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından kırsal bölgeye intikal eden Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler ev ve barınaklara dolan suları tahliye etti. Belediye ekipleri yağışlar devam ettiği sırada ilçenin birçok bölgesinde yağmur mazgallarını temizledi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:51 Kaynak: İHA
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