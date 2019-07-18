Ceylanpınar'da yapılacak Millet Bahçesi için inceleme yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) gelen heyet Ceylanpınar
ilçesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemelerde bulundu.
İlçenin Kepez
mevkisinde 500 dönüm üzerinde inşa edilmesi planlanan Millet Bahçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den gelen yetkililer arazide inceleme yaptı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak
'ın da eşlik ettiği heyet, yer ve yapılması düşünülen projeyle ilgili bilgi aldı.
Belediye Başkanı Abdullah Aksak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye Millet Bahçesi kazandırılması için çalışmaların başladığını aktararak, "İnşallah en kısa zamanda ilçemize 500 dönüm alan üzerin dev bir Millet Bahçesi kazandıracağız." dedi.
Aksak, TOKİ tarafından Ceylanpınar'da konut yapacağını da sözlerine ekledi.