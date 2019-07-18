Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da yapılacak Millet Bahçesi için inceleme yapıldı
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Ceylanpınar'da yapılacak Millet Bahçesi için inceleme yapıldı

3 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) gelen heyet Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemelerde bulundu.

Ceylanpınar'da yapılacak Millet Bahçesi için inceleme yapıldı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) gelen heyet Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemelerde bulundu.
İlçenin Kepez mevkisinde 500 dönüm üzerinde inşa edilmesi planlanan Millet Bahçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den gelen yetkililer arazide inceleme yaptı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın da eşlik ettiği heyet, yer ve yapılması düşünülen projeyle ilgili bilgi aldı.
Belediye Başkanı Abdullah Aksak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye Millet Bahçesi kazandırılması için çalışmaların başladığını aktararak, "İnşallah en kısa zamanda ilçemize 500 dönüm alan üzerin dev bir Millet Bahçesi kazandıracağız." dedi.
Aksak, TOKİ tarafından Ceylanpınar'da konut yapacağını da sözlerine ekledi.
Millet Bahçeleri, Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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