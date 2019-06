Ceylanpınar'daki Gazeteciler'den TİGEM Ceylanpınar Müdürü'ne Ziyaret

Ceylanpınar'da görev yapan yerel ve ulusal basın emekçilerinden Musa Kılınç, Mehmet Sait Aydın, Uğur Kuş ve Bilal Tepedelen, Türkiye'nin en büyük Tarım İşletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk'ü makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular.

Ceylanpınar'da görev yapan yerel ve ulusal basın emekçilerinden Musa Kılınç, Mehmet Sait Aydın, Uğur Kuş ve Bilal Tepedelen, Türkiye'nin en büyük Tarım İşletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk'ü makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular.



Gazetecilerle daima iletişim halinde olmak gerektiğini belirten Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk, Ceylanpınar basınının önemli olduğunu ve toplumu bilgilendirmede önemli görev yaptığını ifade ederek, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Öztürk "Şüphesiz basının değeri tartışılmaz. Hep birlikte çalışmayı ve bu zaman zarfında olumlu ve eleştirili haberleri de alacağımız şüphesiz. Eleştirilerin de her zaman bizim bir eksiğimizi tamamlamak için iyi niyetle yapılacak haberler olduğu kuşkusuz. Ziyaretlerinden dolayı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler konuşmalarında Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nin sadece Ceylanpınar ve Şanlıurfa için değil, bölge ve ülke için çok önemli bir yerde olduğunu, on binlerce insanın direk veya dolaylı olarak istifade ettiklerini ifade ederek, tarım ve hayvancılık alanında kapasite olarak en büyük olma özelliği taşıyan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün Ceylanpınar için can damarı olduğunu, ilçedeki basın mensupları olarak böylesi önemli bir kuruma sahip çıkma noktasında ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor

Hindistan'da aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm

Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor