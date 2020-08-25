Ceylanpınar'daki kavgadan acı haber geldi - Son Dakika

Ceylanpınar'daki kavgadan acı haber geldi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski ve yeni belediye başkanlarının akrabaları arasında çıkan kavgada yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan eski belediye başkanının amcasının oğlu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski ve yeni belediye başkanlarının akrabaları arasında çıkan kavgada yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan eski belediye başkanının amcasının oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 29 Temmuz günü yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019'da görevden alınan eski belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile meclis üyelerinin seçimiyle yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları, belediye hizmet binası içerisinde ve sonrasında ise sokakta kavga etti. Kavgada başına aldığı sopa darbeleriyle yaralanan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın amcasının oğlu Enver Aksak yaralandı. Şanlıurfa merkezdeki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Aksak, hayatını kaybetti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:32
Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi