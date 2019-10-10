Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü
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Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada, PKK-PYD terör örgütünün Ceylanpınar'a attığı roket sonucu yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada, PKK-PYD terör örgütünün Ceylanpınar'a attığı roket sonucu yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi. - ŞANLIURFA
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