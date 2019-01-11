Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'dan Rasulayn Tarafına Akan Sular Yeraltı Obruklarında Kayboluyor

Ceylanpınar'dan Rasulayn Tarafına Akan Sular Yeraltı Obruklarında Kayboluyor

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur Deresi'ndeki sular Suriye'nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.

Ceylanpınar'dan Rasulayn Tarafına Akan Sular Yeraltı Obruklarında Kayboluyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur Deresi'ndeki sular Suriye'nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.

Ceylanpınar ilçesinde bulunan Habur Deresi'ndeki sular Suriye'nin Rasulayn kentinin girişinde oluşan dev obruklar nedeniyle yeraltına doğru akıyor. Dev obrukların yeraltı sularının çekilmesinden dolayı kaynaklandığını ifade eden Hemed El Nasiri, "Eskiden dere yatağında obruk yoktu. Yağışların yetersiz olması ve yer altı suyunun bilinçsiz bir şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelen çökmeler neticesinde dev obruklar meydana geldi. Habur Deresi'nden gelen sular ise obrukların içerisine akmaktadır. Yer altı sularının bilinçsiz kullanılması halinde daha bir çok obruk meydana gelecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, Ceylanpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Son Dakika! Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:18:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'dan Rasulayn Tarafına Akan Sular Yeraltı Obruklarında Kayboluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]