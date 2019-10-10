Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor
11 dakika önce
Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor
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