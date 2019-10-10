Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

11 dakika önce

Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor.

Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

Ceylanpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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