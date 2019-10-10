Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor



ŞANLIURFA - Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.

Operasyonun ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu Suriye'nin Resulayn kentinde karadan terör örgütü mensupları ile sıcak temasa girerken, önceden belirlenen terör mevzileri de kara ve hava unsurlarınca yoğun ateş altına alınıyor.

Teröristler bir çok noktada lastik yakarak hava görüş sahasını kapatmaya çalışırken, Ceylanpınar ilçe merkezinde de yapılan anonslar ile vatandaşların evlerinden çıkmamaları isteniyor.