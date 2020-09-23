Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, yemlik arpa yüküyle Suriye'den geldiği beyan edilen Türk plakalı bir kamyon riskli değerlendirildi.

Kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verildi, işlem sonrası kamyonun dorsesinin zemininin sigara kartonlarıyla dolu olduğu görüldü.

Aramada 37 bin 500 paket, üzerinde bandrol bulunmayan yaklaşık 630 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.