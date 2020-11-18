ŞANLIURFA - Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, otomobilin konsoluna gizlenmiş kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri gümrük kontrol işlemlerinde riskli olarak değerlendirilen bir araçta ayrıntılı arama yaptı.

Aramada, otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede çeşitli markalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.