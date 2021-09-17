Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda kaçak 7 cep telefonu, 225 karton sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek ZBV taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerinde çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 225 karton sigara, 200 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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