Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde

Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]