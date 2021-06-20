Üye Girişi
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada - Son Dakika

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada

20.06.2021 11:08

Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden ikinci ürünle buluşturularak üretime daha fazla katkı sağlanıyor.

Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden ikinci ürünle buluşturularak üretime daha fazla katkı sağlanıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında " Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, 594 bin 894 dekarda 157 biçerdöver ve 140 kamyonla devam ediyor.

Verimli toprakların boş kalmaması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü işletmede, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden son teknoloji makinelerle ikinci ürün olarak mısır tohumuyla buluşturuluyor.

"İşletmedeki faaliyetlerimizin en yoğun olduğu dönem"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, işletmede mercimek ve arpa hasadını tamamladıklarını, buğdayın da sonuna geldiklerini belirtti.

Parsellerden sapların çıkartılmasının ardından anıza doğrudan ekim ve azaltışmış toprak işleme yöntemleriyle mısır ekimine başlandığını anlatan Altıparmak, "Ekim faaliyetlerimize 40 traktör ve 40 mibzerle devam edeceğiz, toplamda 120 bin dekar alana ikinci ürün olarak mısır ekmeyi planladık. Bunun 110 bin dekarını dane mısır, 10 bin dekarı ise işletmemizin, hayvancılığımızın ihtiyacı için silaj mısır ekimi olarak değerlendirilecek." dedi.

Altıparmak, işletmede münavebe (nöbetleşe) ekim yöntemi uyguladıklarını ve bu sayede verimli şekilde üretime devam ettiklerini söyledi.

İşletmedeki faaliyetlerin yılın tamamına yayılarak devam ettiğini aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Şu an işletmemizde bir tarafta hasat, bir tarafta ekim var. İşletmemizdeki faaliyetlerimizin en yoğun olduğu dönem. Yangın riskine karşı işletmemizin 36 bölgesinde gözetleyicilerimiz, pulluklu traktörlerimiz ve ilk müdahaleyi yapacak araçlarımız var. Bunlarla yangını gören kişi ilk müdahaleyi yapıyor ve diğer bölgelerden yardım istiyor."

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada

Şanlıurfa, Hasat, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 11:45 Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı 09:36 Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı 09:29 Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim 09:16 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim

Son Dakika Haberleri
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
11:20 Tamamen el emeği! Asırlık tespihler 25 bin liradan satılıyor
11:18 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti
11:07 Lüks villada korkunç ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor         
12:25
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü'nde hayatını kaybetti         
11:27
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri         
09:34
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı         
09:24
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 12:51:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat ve ekim bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement