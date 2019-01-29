Son Dakika Haberleri: Ceylanpınarlı Muhammed ile Evlenen Ukraynalı İrina Müslüman Oldu

Ceylanpınarlı Muhammed ile Evlenen Ukraynalı İrina Müslüman Oldu

1 saat önce

UKRAYNALI İrina Finke, önce internette tanıştığı Ceylanpınarlı Muhammed Kayış ile evlendi, sonra da Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Ceylanpınarlı Muhammed ile Evlenen Ukraynalı İrina Müslüman Oldu, System.String[]
UKRAYNALI İrina Finke, önce internette tanıştığı Ceylanpınarlı Muhammed Kayış ile evlendi, sonra da Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.

İrina Finke ile Muhammed Kayış, internetten tanışıp aşık oldu. Çift, geçtiğimiz hafta kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Evliliğinin ardından İslamiyet ile ilgili bilgiler alan İrina, Müslüman olmaya karar verdi. Eşi ile birlikte Ceylanpınar İlçe Müftülüğü'ne giden İrina için ihtida töreni düzenlendi. İrina, Müftü Hasari Altunov ve beraberinde bulunanların yanında Kelime-i Şehadet getirerek, müslüman oldu. İslam dinini benimsediğini söyleyen İrina, 'Miray' ismini aldı.

? - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

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