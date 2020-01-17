Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek - Son Dakika

Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek

6 saat önce

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Erasmus programı kapsamında Belçika'ya eğitime gidecek.

Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek, System.String[]

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Erasmus programı kapsamında Belçika'ya eğitime gidecek.

Okul Müdrürü Mustafa Altuntas, hazırladıkları 3. AB projesinin onaylandığını ve hazırladıkları "Bütüncül Eğitim ile Sığınmacı Entegrasyonu" adlı proje kapsamında 7 öğretmenin Avrupa'da 9 günlük bir eğitimden geçeceğini söyledi.

Eğitimlerin Belçika'nın Bürüksel kentinde yapılacağını aktaran Altuntas, "Burada eğitim kurumlarımızda bulunan sığınmacı öğrencilerin eğitime entegrasyonları, uyum sorunlarının çözümü ile ilgili profesyonel bir eğitimden geçecekler. Öğretmenlerimiz güzel tecrübeler ile dönecek ve okulumuzun eğitim sürecine katkı sunacaklar." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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