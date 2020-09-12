Ceylapınar'da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ceylapınar'da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gümrük sahasına giriş yapan arpa yüklü kamyon kasasında 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Gümrük Kapısında, Suriye'den gelerek Ceylanpınar'a giriş yapan arpa yüklü kamyonda, gümrük müdürlüğü personelince yapılan aramada arpanın altında gizlenmiş vaziyette 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.