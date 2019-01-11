Son Dakika Haberleri: Ceylin Atik Davası'nda Karar

Ceylin Atik Davası'nda Karar

33 dakika önce

Ceylin Atik Davası'nda kararİZMİR - Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Ceylin Atik Davası'nda karar

İZMİR - Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

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