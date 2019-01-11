Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1)
27 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan
Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:02 Kaynak: DHA
Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
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