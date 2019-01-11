Son Dakika Haberleri: Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1)

Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1)

27 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi.

Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1), System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

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