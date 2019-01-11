Son Dakika Haberleri: Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1) (Arşiv)

Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1) (Arşiv)

1 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi.

Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1) (Arşiv), System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:26 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:12:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylin'in Öldürülmesi Davasında, Komşu Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet (1) (Arşiv)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]