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Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor - Son Dakika

Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor

19.01.2022 11:46
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor

İZMİR'de 5 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan ve ameliyat sonrası yatağa bağımlı hale geldiği için konuşamayan Ceylin Kubalı (18), ABD'de 1,5 yıl süren tedavisinin ardından kanseri yendi.

İZMİR'de 5 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan ve ameliyat sonrası yatağa bağımlı hale geldiği için konuşamayan Ceylin Kubalı (18), ABD'de 1,5 yıl süren tedavisinin ardından kanseri yendi. Şimdi el emeği çantalar yaparak satan ve elde ettiği geliri İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlayan Ceylin Kubalı "Umutsuzluğa kapılırsak ölürüz. Bir çocuğun yüzünde gülümseme olmak, bence her şeyden daha değerli" dedi.

Beyin tümörü teşhisi sonrası ameliyat olan fakat operasyonun ardından yatağa bağımlı hale gelip konuşamayan Ceylin Kubalı, 1,5 yıl ABD'de kemoterapi ve radyoterapi gördü. Hem kendi yaşama azmi hem de ailesinin desteği ile kanseri yenen Ceylin, şimdi kendisi gibi tedavi gören çocuklara destek oluyor. El emeği çantalar yaparak internetten satan Ceylin, elde ettiği gelire hiç dokunmadan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlıyor. Katkıları nedeniyle '2021 yılının en genç bağışçısı' plaketini kazanan Kubalı, derneğe ait Bornova'daki bir evin de tadilatını üstlendi.

'KONUŞAMIYOR HATTA OTURAMIYORUM'13 yaşında beyin tümörü teşhisi konulmasıyla hayatının bir anda değiştiğini belirten 11'nci sınıf öğrencisi Ceylin Kubalı "Beyin ameliyatı olduktan sonra bir sendrom yaşadım. Sadece yatıyordum, konuşamıyor hatta oturamıyordum. Okulda devam ettiğim bir kulüp vardı. O kulübe döneceğime dair arkadaşlarıma söz verdim. Başım deliler gibi ağrıyordu. Gerekli tedavi için ABD'ye kadar gittim. ABD'de kalacağım bir ev olmasaydı, bu tedaviyi almam bu kadar kolay olmazdı. Kendi kendime hasta çocuklara destek olmaya karar verdim" dedi.'UMUT BENCE ÇOK DEĞERLİ 'Türkiye'ye döndükten sonra hasta çocukların tedavi görebilmesi için İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışta bulunmaya başladığını ifade eden Kubalı, kendi yaptığı el işi çantaları internet üzerinden sattığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır büyük bir özenle çanta diktiğini anlatan Kubalı, "Çantalar dikip sattıktan sonra 60-70 bin lira gelir elde ettim. Sonra bu gelirle bu evin tadilatını yaptırdım. Hasta çocuklara destek olmak beni mutlu ediyor. 'Ceylin ablanın yaptırdığı evde kalarak tedavi oluyoruz' diyorlar. Umut, bence çok değerli. Umutsuzluğa kapılırsak, ölürüz. Bir çocuğun yüzünde gülümseme olmak, bence her şeyden daha değerli. Çantalardan elde ettiğim geliri hiç dokunmadan derneğe bağışlıyorum. İyilik yapmak hem kendimi iyi hissettiriyor hem de karşındaki insana verdiğim mutluluk beni iyileştiriyor" diye konuştu.'CEYLİN BİZİM KIYMETLİMİZ'İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da Ceylin Kubalı'nın tanıştıkları ilk günden bu yana derneğe destek olduğunu söyleyerek hasta çocuklara aynı zamanda moral de verdiğini vurguladı. Ozan, şunları anlattı:

"İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinde İzmir dışından gelen ve burada tedavisine devam edilen kanser hastası çocuklar ile ailelerine ev sahipliği yapıyoruz. Her aile ile bir protokol yaparak en fazla 1.5 yıl süreyle misafir ediyoruz. Evlerimiz kullanıldığı için eskiyip yıpranıyor. Ceylin, bu evin tadilatını karşılamak istediğini söyledi. Evin parkeleri değişti, duvar renkleri, mutfak ve banyoları değişti. Çünkü burada iki aile kalıyor. Ceylin, bizim kıymetlimiz. Duvar rengi seçtik hemen gönderdik, parkeler, seramikler döşenirken bizzat gelip inşaatı gezdi. Tadilat bittikten sonra birlikte gelin evi gibi tüm eşyaları sıfırdan aldık. Ceylin bardakları yıkadı, lavaboları temizledi. Hedefi; bu ev bittiğinde yürüyerek gelmekti. O zaman tekerlekli sandalyedeydi. Şimdi destek ve bastonla yürüyor. Bu bizim için çok iyi bir başarı. Ceylin Kubalı'nın evi burası. Biz de ona 2021 yılının en genç bağışçısı ödülünü verdik. Kendi de zor süreçlerden geçmiş, çocukların ve ailelerin neler çektiğini bilerek bağış yaptı. Ceylin hasta çocuklarla konuşarak 'Bak şimdi başın ağrıyabilir ama ben düzeldim sen de düzelebilirsin' diyor. Onlarla diyaloğunu hiç koparmıyor."


Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor
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Tam Gemi Şok Denemeleri, İzmir, Çocuk, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceylin, yendiği kansere yakalanan çocuklara umut oluyor - Son Dakika


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