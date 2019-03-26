Çeyrek altın 384 lira oldu
18 dakika önce
Gram altın 234,8 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.
Gram altın 234,8 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07
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