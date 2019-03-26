Son Dakika Haberleri: Çeyrek altın 384 lira oldu

Çeyrek altın 384 lira oldu

18 dakika önce

Gram altın 234,8 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 384 lira oldu, System.String[]
Gram altın 234,8 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07 

Ekonomi
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