Son Dakika Haberleri: Çeyrek altın 463 liraya çıktı
Son Dakika Ekonomi Çeyrek altın 463 liraya çıktı

Çeyrek altın 463 liraya çıktı

1 saat önce

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 463 liraya çıktı, System.String[]

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da dün 460 liradan günü tamamlayan çeyrek altın ise 463 liraya çıktı.

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:11 
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