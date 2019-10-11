Çeyrek altın 463 liraya çıktı
1 saat önce
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da dün 460 liradan günü tamamlayan çeyrek altın ise 463 liraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:11
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