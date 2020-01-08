Çeyrek altın 500 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çeyrek altın 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Çeyrek altın 500 liraya yükseldi

6 saat önce

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından yatırımcıların güven liman arayışıyla iç piyasada da çeyrek altının fiyatı saat 09: 15'te 500 lirayla en yüksek düzeyini gördü, altının onsu da 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595.

Çeyrek altın 500 liraya yükseldi, System.String[]

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından yatırımcıların güven liman arayışıyla iç piyasada da çeyrek altının fiyatı saat 09: 15'te 500 lirayla en yüksek düzeyini gördü, altının onsu da 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595.70 dolara çekildi.

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı "ölçülü" olarak tanımladı ve "Savaşın daha da ilerlemesinden yana değiliz, ama yeni bir baskıya karşı kendimizi savunacağız" dedi.

İran'ın saldırısı sonrası Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yeniden belirginleşmesiyle iç piyasada gram altının fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 500 liraya ve Cumhuriyet altını da 2,070 liraya yükseldi. Küresel emtia piyasalarında da;

gümüş yüzde 1.26 artışla 18.625 dolara,

altın yüzde 1.27 artışla 1,594.30 dolara,

bakır yüzde 0.16 artışla 2.798 dolara,

platin yüzde 0.52 artışla 976.70 dolara,

paladyum yüzde 1.12 artışla 2,036.80 dolara yükseldi.

ABD-İran gerilimlerinin petrol piyasalarında tedarik endişeleri oluşturmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Shuail Al Mazroui, petrol piyasalarına yönelik olası tedarik riskleri kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tedarik ihtiyaçlarını karşılayacağını, bu sebeple Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına yönelik bir risk görülmediğini söyledi.

Petrol piyasalarında Brent ham petrolü yüzde 1.08 artışla 69.01 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.85 artışla 63.23 dolara yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açılıyor

Son Dakika Haberleri
15:56 Manyas'ta belediye işçilerine yüzde 13 zam - Son Dakika Ekonomi
15:51 Borsa İstanbul'da pamuk varantları işlem görmeye başladı - Son Dakika Ekonomi
15:47 Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açılıyor - Son Dakika Ekonomi
15:46 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:46 Simav'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika Ekonomi
14:45 TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 16:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeyrek altın 500 liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]