ÇEYREK ALTIN 506 LİRAYI GÖRDÜ - Son Dakika
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ÇEYREK ALTIN 506 LİRAYI GÖRDÜ

6 saat önce

Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi.

ÇEYREK ALTIN 506 LİRAYI GÖRDÜ, System.String[]

Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın bugün 506 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı ise 306 liraya kadar çıktı.

Kapalıçarşı esnafı altındaki yükselişte Çin'deki korona virüsünün etkisi olduğunu öne sürdü.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, "Aslında altının onsunda çok hızlı bir hareket yok. Altının onsu 1575 seviyelerinde işlem görüyor. Daha çok dolardan dolayı altın yükseldi. Doları körükleyen korona virüs olayı oldu. Avrupa piyasalarını etkilediği gibi bizim piyasaları da etkiledi" dedi.  Esnaf Adnan Kapulkaya ise, "Özellikle bu Çin'deki korona virüsünden kaynaklanıyor. Virüsün Avrupa'ya sıçramasıyla, piyasalar güvenli liman altına yöneldi. Çeyrek altın bugün 510 liraya kadar çıktı. Gram olarak da 306 lira seviyesinde işlem görüyor. Vatandaş ise sadece vitrinlere bakıp gidiyor çünkü fiyat çok yüksek. Kış mevsiminde altın buradaysa her halde yazın gram olarak 330 liraya çeyrek altınında 550-570 liraya kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz"diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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Yılmaz ile röportaj

Altın görüntüsü

Altın fiyat tabelası

Kapulkaya ile röportaj

Altın görüntüsü

Kuyumcudan görüntüler

Detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
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