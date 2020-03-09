Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım gramlık altınların satışında artış yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım gramlık altınların satışında artış yaşandı - Son Dakika Ekonomi

Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım gramlık altınların satışında artış yaşandı

6 saat önce

Çeyrek altının 535 TL'den satıldığı Kayseri'de, vatandaşlar 1 gramlık ve yarım gramlık altınlara yöneldi.

Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım gramlık altınların satışında artış yaşandı, System.String[]

Çeyrek altının 535 TL'den satıldığı Kayseri'de, vatandaşlar 1 gramlık ve yarım gramlık altınlara yöneldi.


Kayseri'de 535 TL'ye kadar çıkan çeyrek altın, düğün sezonu öncesinde vatandaşları zora soktu. Vatandaşlar fiyatı yükselen çeyrek altına alternatif olarak 319 TL'ye satılan 1 gramlık altın ve 160 TL'ye satılan yarım gramlık altına yöneldi.


Kuyumcu Metin Meyilli, altın fiyatlarının yükseldikçe insanların alım gücünün de azaldığını söyleyerek, "Altın son yıllarda yukarıya doğru ivme kazandı ve fiyatları yükseldi. Bu da halkın alım gücünü azaltıyor. Kayseri'de düğünlere küçük altın götürmek adettendir ama artık insanlar bunu almakta zorlandığı için alımı artırmak için 1 gramlık, yarım gramlık, 0.62'lik, 0.82'lik gibi çeşitli ebatlarda gram altınlar çıktı. Küçük altın satışları da biraz daha azalmış vaziyettedir. Küçük altın 535 TL olmuş. Bir asgari ücretli veya emekli 4 tane altın alsa maaşı bitiyor. Yaz günlerde bazen haftada 3-4 tane düğün oluyor. Bunu alması mümkün değil. Küçük altın yerine 1 gramlık, yarım gramlık gibi herkes bütçesine göre bir hediye yapıyor. 1 gramlık altınlar 319 TL, yarım gramlık da 160 TL'ye geliyor. Herkes bütçesine göre bir şey alıp götürüyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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