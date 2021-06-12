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KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

12.06.2021 12:57

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden 52 adet çeyrek altının da aralarında olduğu çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 3'ü kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden 52 adet çeyrek altının da aralarında olduğu çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 3'ü kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında çok sayıda ziynet eşyası, para ve hırsızlıkta kullandıkları malzemeler bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarının ardından soruşturma başlattı. Hırsızlık şüphelilerinin otomobille Gediz ilçesi üzerinden Manisa'nın Salihli ilçesine kaçacağı bilgisine ulaşan Hırsızlık Büro Amirliği ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler şüphelilerin otomobilini ilçede durdurdu. Araçta yapılan aramada kese ve kutular içine gizlenmiş 52 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın, 5 adet cumhuriyet altını, altın ve pırlanta yüzük, 3 çift altın küpe, 2 adet kırık altın yüzük parçası ile bin 520 lira para ele geçirilirdi. Ayrıca araçta hırsızlıkta kullanılan 3 adet kapı açma aparatı ve çok sayıda maske, gözlük ve kıyafet ele bulundu.

55 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Otomobildeki hırsızlık suçundan 3 sabıkası bulunan Aykut Y., hırsızlık suçundan 55 suç kaydı bulunan Serpil K., 6 hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Cansel A. ve yine hırsızlık suçundan aranan İlayda A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri evlerde 'dil düşürme' olarak bilinen yöntemi kullanarak kapıları açtıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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