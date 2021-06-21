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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - Son Dakika

Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

21.06.2021 10:01
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL, System.String[]

Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı.

Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL' olan düzen alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, "Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.

Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL'ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10'da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, "İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel. İmitasyon altınlar, normal altınların 10'da 1'i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL'den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL'ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL'ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor" dedi.

"GERÇEĞİ İLE BİREBİR AYNI"

Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, "Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor. Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzelde bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor. Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3'e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler" ifadelerini kullandı.

(Mükremin Kaya/İHA)

Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

Türk Lirası, Trabzon, Kayseri, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - Son Dakika


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