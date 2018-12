Çeyrek Asırdır "Çarkı"Nı Aynı Köşede Döndürüyor

GÖNÜL ÜNLÜ - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, çocukken geçirdiği kaza sonucunda sol el parmak uçlarını kaybeden Recep Acar , kendi yaptığı çarkıyla 26 yıldır geçimini sağladığı bileyiciliği aynı köşede sürdürüyor.İlçeye bağlı Kışla köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası 58 yaşındaki Acar, küçükken geçirdiği kaza sonucu sol el parmak uçlarını kaybetti.İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve bir atölyede çırak olarak çalışmaya başlayan Acar, kesici aletlerin yapımını ve bakımını öğrendi.Mesleğinde zamanla aranan usta haline gelen Acar, kendi yaptığı çarkıyla 26 yıldır aynı köşede kesici aletleri bileyerek geçimini sağlıyor.Sabahın erken saatlerinde ekmeğini kazanmak için köyünden ilçeye gelen ve Çaycuma Ziraat Odası'na bıraktığı "ekmek teknesini" alıp köşesine çekilen Acar, gün boyu esnaf ve vatandaşların bıçak, makas gibi kesici aletlerini biliyor.Recep Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bileyiciliği aynı köşesinde severek yaptığını söyledi.Çocuklarının eğitiminin devam ettiğini, bu yüzden elinden geldiğince ekmeğini bileyicilikten kazanmaya devam edeceğini belirten Acar, "26 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işten kazandığımla çoluk çocuğuma bakıyorum. Kocaeli 'de üniversitede okuyan çocuğum var. Bıçak, bıçkı ne gelirse burada onları hallediyorum." dedi."Zora katlanmak lazım. 'Başaramadım' diyerek bir işi bırakırsan olmaz"Acar, zorluklara katlanmanın ve mücadele etmenin önemine işaret ederek şöyle devam etti:"Zora katlanmak lazım. 'Başaramadım.' diyerek bir işi bırakırsan olmaz. İşime severek geliyorum ve işimi severek yapıyorum. Allah'a şükür ama az ama çok ekmek paramıza sahip oluyoruz. Çocukluğumda simit, okul önlerinde mısır patlağı, kış ayında küfeyle ekmek sattım. Ekmek parası ve çocuklarıma bakmak için her şeye katlandık. Kendi çabamızla bu hale geldik çok şükür."Müşterilerinin kendisini yıllardır aynı köşede bulduğunu ifade eden Acar, "Beni bulamayınca çevreye sorup merak ediyorlar. Bu da bana kendimi değerli hissettirip mutlu ediyor." dedi.Acar, çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu sol el parmak uçlarını kaybettiğini anlatarak, "Parmaklarımın olmaması şu an yaptığım işe engel olmuyor. Ağır işlerde çalıştım, bu elle balyoz salladım. Çalışan kazanır, 'İşleyen demir pas tutmaz.' derler. Azimle yapıyorsan işini başarıyorsun demektir. Başarıya ulaşmak için zoru başarmak lazım. Zoru başaran kolaya da ulaşır." ifadelerini kullandı.Bileyicilik tezgahını kendi yaptığını aktaran Acar, yaptığı iş sayısının her gün değiştiğini sözlerine ekledi.