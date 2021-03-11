Çeyrek asırlık annelik hasreti "koruyucu aile"yle son buldu - Son Dakika

Çeyrek asırlık annelik hasreti "koruyucu aile"yle son buldu

11.03.2021 11:01

Erzurum'da 25 yıldır annelik hasreti çeken Nihal Çapan Karakayalı, "koruyucu aile" uygulamasıyla bir kız çocuğuna hem kapılarını hem de gönüllünü açarak çeyrek asırlık evlat özlemini giderdi.

Erzurum'da 25 yıldır annelik hasreti çeken Nihal Çapan Karakayalı, "koruyucu aile" uygulamasıyla bir kız çocuğuna hem kapılarını hem de gönüllünü açarak çeyrek asırlık evlat özlemini giderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Gönül Elçileri" projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aralık 2012'de 81 ilin vali eşleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla başlatılan "Koruyucu Aile" uygulaması, ailesinden ayrı kalan çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Kimi evlat hasretiyle kimi de aile ortamı sunma amacıyla kucakladıkları çocuklara biyolojik olmasalar da koruyucu annelik yapıyor.

Uygulamanın başladığı ilk yıllardan itibaren projeye önemli destek veren iller arasında yer alan Erzurum'da, 43 koruyucu aile 53 çocuğa kol kanat geriyor.

Kentte yaşayan 45 yaşındaki Nihal Çapan Karakayalı da çocuklara koruyucu anne olan kadınlardan sadece biri. 25 yıldır evlat hasreti çeken Karakayalı, kimsesiz bir kız çocuğuna sevgisiyle aile sıcaklığını sunuyor.

"Bu duyguyu kelimelere sığdıramıyorum"

Nihal Çapan Karakayalı, AA muhabirine, 6 yaşına gelen kızının aileye kattığı anlamı, huzuru ve mutluluğu ifade etmeye kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Bir çocuğu hayata kazandırma niyetiyle yola çıktığını ifade eden Karakayalı, "Herkesin böyle bir şeyi yapmasını istiyorum. Bu çocuk bize çok büyük bir mutluluk kattı. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz. Bu benim parçam ve ayrı bir şey. Bu duyguyu kelimelere sığdıramıyorum. Sizin olmayan bir bireyi hayata kazandırmayı hedefliyorsunuz. Onun kattığı huzur da bir başka oluyor." dedi.

Karakayalı, insanların evladını bırakmasını yıllardır evlat hasreti çeken biri olarak aklının almadığını belirterek, bir çocuğu büyütmenin kıymetli ve güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Kızıyla yaşadığı mutluluğu dile getiren Karakayalı, şöyle devam etti:

"Gece uyandığında yanında olabilmenin hazzı, hastalandığında elini tutunca, başını göğsümüze yaslayınca ki o haz ve mutluluğu gerçekten anlatamam. 'İyi ki yanındayım' diyorum. İyi ki ben hayatında olmuşum. İyi ki devletimiz böyle bir şey başlatmış. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnsanlar korkmasınlar. Annelik müthiş bir fedakarlık içeriyor. Çok büyük bir sevgi içeriyor. Bir çocuğa anne olabilmek gerçekten tarifi mümkün olmayan bir şey. Bu çocuk için de hayatımıza katılan en büyük anlam diyebilirim. Şu dünyadaki anlamlı şey bir çocuğa yuva olabilmek, bir çocuğun elinden tutabilmek."

"En az problem yaşadığımız alan koruyucu aile"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da çocukların anne ve aileye ihtiyaçlarının bilimsel olarak da kanıtlandığını aktararak, "Çocukların gelişiminde sevgi ortamında ve güvende büyümeleri, kendilerini rahat hissetmeleri, hemen yanı başlarında, düştüklerinde, ayakları kaydığında ellerinden tutup kaldıracak, başlarını okşayacak, geceleyin hiç kimsenin görmediği bir anda bile anne sevgisi ve şefkatiyle bir kişiye ihtiyaç var. Bu da anne ve koruyucu ailedir. Ailelerimiz gayet duyarlı, çocuklarımızla çok yakinen ilgileniyorlar. En az problem yaşadığımız alan da koruyucu aile alanıdır. Biz çok memnunuz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çeyrek asırlık annelik hasreti koruyucu aile yle son buldu
Çeyrek asırlık annelik hasreti koruyucu aile yle son buldu
Çeyrek asırlık annelik hasreti koruyucu aile yle son buldu
Çeyrek asırlık annelik hasreti koruyucu aile yle son buldu

Gönül Elçileri, Emine Erdoğan, Koruyucu Aile, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeyrek asırlık annelik hasreti 'koruyucu aile'yle son buldu - Son Dakika


Son Dakika

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu         
12:21
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeyrek asırlık annelik hasreti "koruyucu aile"yle son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei