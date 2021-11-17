Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da çeyrek asırlık ayakkabıcı, işyerinin masasında oturur vaziyette ölü bulundu. Ölüm haberini alıp dükkana gelen ayakkabıcının oğlu ile eşi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Yeni Hal Yolu üzerindeki ayakkabıcıda yaşandı. Sabah kardeşinin işyerine bıraktığı Ahmet Acar'ın (44) hareketsiz masada oturduğunu gören müşterileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İşyerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, işyerinin etrafına güvenlik şeridi çekerken, ölüm haberini duyup gelen Acar'ın kardeşi, eşi ve Hasan ismindeki oğlu uzun süre gözyaşı döktü. Meslek Lisesi'nde okuyup sanayide çalıştığı öğrenilen Acar'ın oğlunun, babasına son bakışlarıysa yürekleri burktu.

Belediye tabibinin normal ölüm raporu verdiği Ahmet Acar'ın, yaklaşık 25 yıldır ayakkabıcılıkla uğraştığı öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan 3 çocuk babası Acar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA