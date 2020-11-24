Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü - Son Dakika

Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü

24.11.2020 10:55

- Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü Yılın Öğretmeni Sayılan'dan, buruk eğitim dönemi vurgusu Malatya'da yılın öğretmeni seçilen çeyrek asırlık öğretmen Hasan Sayılan, pandemi nedeniyle bu yıl buruk bir eğitim dönemi geçirdiklerini vurguladı.

- Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü

Yılın Öğretmeni Sayılan'dan, buruk eğitim dönemi vurgusu

MALATYA - Malatya'da yılın öğretmeni seçilen çeyrek asırlık öğretmen Hasan Sayılan, pandemi nedeniyle bu yıl buruk bir eğitim dönemi geçirdiklerini vurguladı.

24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, 81 ilden yılın öğretmeni seçilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile internet üzerinden görüşecekler.

Malatya'yı çeyrek asırlık öğretmen Hasan Sayılan temsil edecek.

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan ve Malatya'da yılın öğretmeni seçilen Öğretmen Hasan Sayılan, yılın öğretmeni seçilmesiyle ilgili duygularını dile getirirken, " Benim için gerçekten güzel bir mutluluk kaynağı. Mesleğimde 25'nci yılı olarak çalışıyorum. Biraz da tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle üstün ve yetenekli öğrenciler dönük çalışmalarımız devam ediyor. Kurumumuzda çocuk ve gençler üzerine bazı çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda kendi uzmanlık alanım olan beşeri ve iktisadi coğrafya alanında çeşitli yayın çalışmalarım mevcut. Özellikle bu kurumda üstün ve yetenekli öğrencilerin sağlıklı bir toplumun ferdi olması adına yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline göre önemli çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Burada ekibimiz çok güzel ekibimizle bu öğrencileri daha iyi seviyelere taşımak için elimizden gelen gayreti ve sorumluluğu üslenmiş durumdayız" dedi.

"Pandemi nedeniyle derslerimiz internet üzerinde yapıyoruz"

Coğrafya Öğretmeni Sayılan, pandemi nedeniyle internet üzerinde dersleri yaptıklarını hatırlatarak, internet üzerinden eğitimin yüz yüze eğitim gibi olmadığına dikkat çekti. Sayılan, " Elimizden geldiği kadarıyla çocuklara faydalı olma gayreti içerisindeyiz. Bizim özellikle özel yetenekli öğrenciler ve özel öğrenme modeline göre yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini devam ettirmeye çalışıyoruz. Okullarda gördükleri müfredat programı aynı takip etme yerine daha üst seviyede araştırmaya, incelemeye ve öğrenmeye dönük öğrenim modellerini uygulamaya çalışıyoruz. Öğrenciler bizim için mesleğimizin anlamı öğrenciler var olduğu sürece varız. Bu öğrencileri topluma yararlı birey fert devletimizin önemli çalışmalarında yer alabilecek önemli bireyler olma önünde önemli gayretlerimiz olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle bu yıl buruk bir eğitim dönemi geçirdiklerini vurgulayan Sayılan, " Çocuklar olmadan biraz buruk bu süreci yaşıyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatılır ve öğrencilerimizle en kısa sürede buluşmayı ümit ediyoruz. Normalde bu törenlerin il temsilcisi olarak Ankara da bakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığı külliyede olmamız gerekiyordu, Pandemi sürecinden dolayı bu programlar ertelendi. Yarın Bakanımızla internet üzerinde görüşmemiz olacak ve toplantı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü
Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü
Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü
Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü

Öğretmenler Günü, Ziya Selçuk, Battalgazi, Malatya, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü - Son Dakika


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