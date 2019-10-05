Çeyrek asırlık özlem bitiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile birlikte Piremir Kapalı Pazar Alanı'nda incelemelerde bulundu. 10 bin 516 metrekare alanda oluşturulan, 339 pazar tezgahı ve 150 araçlık otopark alanı bulunacak pazar alanın fonksiyonel bir yapıya sahip olacağını aktaran Başkan Yılmaz,tesisin bünyesinde ticaret alanları, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacağını söyledi.

EKİM AYI İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK

Teleferik Caddesi üzerinde kurulan pazarın bir dizi sorunu beraberinde getirdiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Pazar günleri bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Trafikte aksamalar meydana geliyor. Bölge sakinlerinin uzun süredir bir talepleri vardı. Piremir Kapalı Pazar Alanı bu sorunları ortadan kaldıracağı gibi hemşehrilerimize güvenli ve hijyenik ortamda alışveriş yapma imkanı sağlayacak. Şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. İnşallah Ekim ayı içerisinde Piremir Kapalı Pazar Alanımızı şehrimize, bölgemize kazandırarak uzun yıllardır bölgede süren trafik problemini de ortadan kaldırmış olacağız. Öte yandan Piremir Kapalı Pazar Alanımız pazarın olmadığı günlerde de otopark olarak kullanabileceğimiz modern bir yapıya sahip olacak" ifadelerini kullandı.