Çeyrek Final İkinci Maçlarının Programı Açıklandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek ikinci karşılaşmalarının programı duyuruldu. Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının programı ise şöyle:
26 Şubat Salı 20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor
27 Şubat Çarşamba 14.00 Hatayspor - Galatasaray 20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
28 Şubat Perşembe 20.00 Kasımpaşa - Akhisarspor
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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