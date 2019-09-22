Son Dakika Haberleri: Çeyrek finale kalan 7 takım belli oldu
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Çeyrek finale kalan 7 takım belli oldu

32 dakika önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez gerçekleştirilen, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada son 16 turu, bir maç dışında tamamlandı.

Çeyrek finale kalan 7 takım belli oldu, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez gerçekleştirilen, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada son 16 turu, bir maç dışında tamamlandı.


Rakiplerini mağlup eden Almanya, Rusya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Ukrayna ve Slovenya, adlarını çeyrek finale yazdırdı.


Son 16 turu, yarın Türkiye ile İtalya arasında Parc des Expositions Salonu'nda TSİ 18.00'de oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Turu geçecek taraf, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.


Son 16 turunda sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:


Hollanda-Almanya: 1-3


Rusya- Yunanistan: 3-0


Sırbistan-Çekya: 3-0


Fransa- Finlandiya: 3-0


Polonya- İspanya: 3-0


Belçika-Ukrayna: 2-3


Slovenya- Bulgaristan: 3-1

Hollanda, Slovenya, Belçika, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:15 
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