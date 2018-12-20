Son Dakika Haberleri: Çeyrek Finale Katılma Hakkı Kazandılar

Çeyrek Finale Katılma Hakkı Kazandılar

31 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grubu Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı kazandı.

Çeyrek Finale Katılma Hakkı Kazandılar, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grubu Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyetleri kapsamında 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Karabük'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grup müsabakaları sonucunda Antrenörlüğünü Tarık Özsoy ve Kadir Karahan'ın yapmış olduğu Zonguldak İl Karması Erkek Voleybol Takımı, Şubat Ayında yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı elde etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:22 Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, voleybol, Spor
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