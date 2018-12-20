Çeyrek Finale Katılma Hakkı Kazandılar

Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grubu Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grubu Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyetleri kapsamında 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Karabük'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek Voleybol Grup müsabakaları sonucunda Antrenörlüğünü Tarık Özsoy ve Kadir Karahan'ın yapmış olduğu Zonguldak İl Karması Erkek Voleybol Takımı, Şubat Ayında yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerine katılma hakkı elde etti. - ZONGULDAK

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